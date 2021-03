Ir Top Consulting: nuova divisione “compliance” per trasparenza e governance delle quotate

Daniela La Cava 8 marzo 2021 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

Nuova divisione in Ir Top Consulting. La società fondata da Anna Lambiase, specializzata sui capital markets e nell’Ipo advisory, ha annunciato di avere lanciato la nuova divisione dedicata alla compliance per la trasparenza informativa e la governance delle società quotate. Sarà guidata da un avvocato esperto in tematiche ECM (Equity Capital Markets) che collaborerà con il team di finanza e informativa price sensitive con focus specifico sulla regolamentazione emittenti. Rivolta prevalentemente alle Small-Mid cap del mercato Mta e Aim fornirà un supporto agli organi societari in tutte le attività e gli adempimenti in tema di trasparenza e sistemi di governance al fine di garantire la massimizzazione del valore della società in termini di affidabilità dell’impresa, apprezzamento del mercato e fiducia degli investitori."La sempre maggiore richiesta di trasparenza che il mercato manifesta dopo la quotazione anche con riguardo ai sistemi multilaterali di negoziazione, ci ha portato a rafforzare i nostri servizi offrendo alle aziende un supporto sui temi di compliance", ha dichiarato Anna Lambiase, ceo di Ir Top Consulting, spiegando che "la nuova divisione affiancherà le aziende sia in termini di implementazione e monitoraggio dei processi per una corretta applicazione delle procedure adottate nonché in termini di valutazione ed eventuale adeguamento del sistema di governance esistente, sia nel rispetto di tutti gli adempimenti relativi alle attività degli organi sociali". In tal modo forniamo agli imprenditori, conclude Lambiase, una consulenza specialistica che coniuga una visione legale con una visione finanziaria, contemperando le esigenze del regolatore con quelle degli investitori.