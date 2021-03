Ir Top Consulting incassa da Cribis rating “prime company” su affidabilità commerciale

Daniela La Cava 3 marzo 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Ir Top Consulting ha ricevuto il Cribis Prime Company, riconoscimento che premia le aziende con la massima affidabilità commerciale. L'attestato, si legge nella nota, è riconosciuto da Cribis alle imprese italiane con il massimo livello di valutazione dell’affidabilità commerciale ed è rilasciato solo ed esclusivamente ad aziende che mantengono costantemente un’elevata affidabilità economico-commerciale e una solida reputazione verso i fornitori. Secondo quanto emerge dall’analisi sulle Cribis Prime Company realizzata da Cribis, la società del Gruppo Crif specializzata nella fornitura di informazioni commerciali, si attesta all’8% la percentuale di imprese italiane sul totale a meritare il titolo di Cribis Prime Company, ovvero le aziende a cui viene riconosciuto il massimo livello di affidabilità dal punto di vista delle relazioni commerciali. Nell’analisi vengono analizzate numerose variabili come indici di bilancio, esperienze di pagamento, dati anagrafici e relativi alla forma giuridica, all’area geografica di appartenenza, alla dimensione, al settore e all’anzianità aziendale."Sono molto fiera di questo riconoscimento così importante che attesta il valore del percorso compiuto dalla nostra società in questi anni in termini di serietà e correttezza verso i nostri clienti, fornitori e collaboratori - commenta Anna Lambiase, amministratore delegato e fondatore di Ir Top Consulting -. È la conferma della nostra solidità economico-commerciale ed è una garanzia per tutte le aziende che ci hanno scelto e continuano a sceglierci come Partner. Il rating “IR Top prime company” assume un valore ancora più importante alla luce delle condizioni legate alla situazione attuale che ci sta portando a compiere scelte strategiche e di sviluppo aziendali sempre più selettive e determinate e ad investire in practice di consulenza sempre più avanzate nel campo della finanza alternativa per le Pmi, permettendoci di mantenere invariato il nostro livello di affidabilità".