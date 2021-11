Ir Top Consulting e YOURgroup: partnership strategia per le PMI italiane

Alessandra Caparello 24 novembre 2021 - 12:27

IR Top Consulting e YOURgroup hanno perfezionato una partnership strategica per affiancare le PMI italiane. L’accordo si legge nella nota nasce con l’obiettivo di offrire alle società italiane che guardano al mercato dei capitali sempre maggiori strumenti di supporto per la loro crescita e internazionalizzazione.Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting ha commentato “siamo molto soddisfatti della partnership con YOURgroup che ci permetterà di allargare i servizi di qualità offerti alle aziende italiane sfruttando le nostre rispettive competenze. Come IR Top Consulting proseguiremo nell’affiancare le aziende in tutte le fasi di avvicinamento alla quotazione che ha dimostrato in questi anni di essere un canale di finanza alternativa fondamentale per la crescita delle aziende, slegato da logiche di perdita di controllo aziendale o dalla possibile ingerenza nella governance da parte degli investitori che sempre più aziende stanno perseguendo per favorire il proprio percorso di crescita”.