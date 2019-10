Ir Top Consulting e Icm Advisors stringono partnership strategica per l’equity research

simone borghi 4 ottobre 2019 - 10:38

MILANO (Finanza.com)

IR Top Consulting e ICM Advisors, società specializzata nella valutazione degli asset tecnologici e dei business model innovativi, hanno lanciato una piattaforma congiunta in Italia di servizi di valutazione e Technology Equity Research.L’obiettivo della partnership è la creazione di un team di analisti IR Top – ICM con competenze specifiche sulla valutazione degli asset tecnologici e l’implicazione nelle stime valutative e nella sostenibilità economico-finanziaria nel medio lungo, specie sulle società Small-Mid Cap.Lo studio recentemente condotto da IR Top in collaborazione con Consob su un campione di 24 Investitori Istituzionali rileva come la limitata coverage disincentivi gli investimenti in Small-Mid Cap per l’83% dei casi. Tra i fattori in grado di aumentare l’Investor Confidence, la coverage di qualità rappresenta un fattore importante per l’87% degli investitori.Molte aziende quotate sul mercato AIM Italia e società Small-Mid Cap del mercato regolamentato presentano un business model fortemente influenzato dalla tecnologia (applicazioni, know-how, brevetti, progetti R&D e software). Questo capitale tecnologico ha un valore significativo e sempre più frequentemente è il driver dell’innovazione e del vantaggio competitivo.Anna Lambiase, fondatrice e CEO di IR Top Consulting ha dichiarato: “La base industriale delle PMI italiane è molto interessante ma allo stesso tempo sottovalutata e relativamente poco conosciuta. La copertura delle PMI quotate da parte degli analisti è attualmente limitata, in particolare manca la profondità sugli asset tecnologici e i modelli di business per ragioni di costo, mancanza di informazione e intelligence sofisticata. Per attrarre gli investitori occorre significativamente migliorare anche la comunicazione del valore di questi asset e la nostra partnership con ICM Advisors va letta esattamente in quest’ottica.”