Ipotesi Draghi premier, NY Times ricorda Monti: 'governo tecnocrati ha reputazione salva-Italia quando politica fallisce'

3 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Il New York Times commenta la notizia della convocazione dell'ex presidente della Bce e di Bankitalia Mario Draghi da parte del Colle, nell'articolo "Italy Looks to Mario Draghi to Solve Crisis, to Delight of Pro-E.U. Politicians". Ovvero, "L'Italia guarda a Mario Draghi per risolvere la crisi, e per compiacere i politici pro-europeisti". Nell'articolo Jason Horowitz sottolinea che, "nel presentare ufficialmente Draghi come leader potenziale in un momento cruciale, l'Italia sembra destinata a ritornare al modello del governo dei tecnocrati, che ha la reputazione di salvare il paese quando le forze politiche falliscono. Durante la crisi economica dell'Eurozona, il presidente del Consiglio di allora, Silvio Berlusconi, fu costretto a mettersi da parte e a lasciare la strada libera a Mario Monti, un altro tecnocrate ben rispettato, che, dal punto di vista economico, fece il lavoro sporco e impopolare di tirare fuori dai guai l'Italia".Torna in mente quanto detto dall'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, verso la fine di dicembre, al Corriere della Sera: "Quando i problemi sono gravi si pensa sempre a un deus ex machina. Ma spesso gli italiani aspettano un salvatore per poi crocifiggerlo".