Ipo: debutto di Comal su Borsa Italiana il 16 dicembre

Redazione Finanza 14 dicembre 2020 - 18:08

MILANO (Finanza.com)

Comal, società attiva nel settore dell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, ha ricevuto da Borsa Italiana il via libera all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 16 dicembre.Attraverso l’operazione di IPO, avvenuta interamente attraverso un aumento di capitale, sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo pari a 8 milioni, mediante collocamento, al prezzo di 2 euro ciascuna, di complessive 4 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione.Alla data di inizio delle negoziazioni il flottante di Cmal sarà pari al 35% circa, per una capitalizzazione prevista pari a € 23 milioni.“ l’Ammissione su AIM Italia è l’inizio di un percorso di sviluppo che vede come obiettivi della società: quello di diventare leader nel settore delle energie rinnovabili in Italia e quello di consolidare la propria presenza all’estero. Abbiamo intrapreso questo percorso convinti che la quotazione fosse la via migliore per acquisire visibilità e per supportare i nostri progetti di crescita, e l’esito positivo del processo lo conferma. Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto, fin dal primo giorno, i dipendenti di Comal, gli investitori ed i nostri consulenti”, è il commento di Guido Paolini, Presidente di Comal.Il settore delle rinnovabili sta vivendo un anno molto positivo in Borsa. Tra gli ultimi debutti spicca poi quello del mese scorso di Esi, società attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, procurement, and construction) e system Integrator, segnando il primo giorno di negoziazione un balzo del 50%.