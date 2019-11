Ipo Sanlorenzo: nulla osta da Consob, debutto in Borsa previsto il 10 dicembre

Daniela La Cava 28 novembre 2019 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

Sanlorenzo, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri, ha annunciato di avere ottenuto il nulla osta di Consob alla quotazione a Piazza Affari (ricorrendone i presupposti, sul segmento Star), con il debutto previsto il prossimo 10 dicembre.L’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale, ante aumento di capitale, è compreso tra 480 e 570 milioni, pari a un prezzo minimo di 16 euro per azione e un prezzo massimo di 19 euro per azione a cui corrisponde una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 552 e 656 milioni. L'offerta avrà per oggetto massime 11 milioni di azioni Sanlorenzo, corrispondenti al 31,9% circa del capitale sociale (post aumento di capitale).