Ipo Piazza Affari: Sababa guarda alla quotazione, presentata richiesta di pre-ammissione

Redazione Finanza 2 dicembre 2021 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Sababa Security guarda a Piazza Affari. Oggi l'operatore della cybersecurity, nato nel 2019, ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni sul listino Euronext Growth Milan (ex Aim Italia).La quotazione avverrà interamente attraverso aumento di capitale fino ad un massimo di 9 milioni di euro (inclusivi dell’opzione greenshoe, anch’essa in aumento di capitale), riservato ad investitori qualificati italiani ed esteri. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 3,2 euro e un massimo di 4,1 euro per azione e la capitalizzazione pre-money della società sarà compresa tra circa 16 e 21 milioni di euro, mentre la capitalizzazione post-money, nell’ipotesi di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, sarà compresa tra 25 e 30 milioni."La raccolta su Euronext Growth Milan ci permetterà di disporre di maggiori risorse per crescere più velocemente e cogliere nuove occasioni sul mercato anche in termini di potenziali acquisizioni", ha detto Alessio Aceti, amministratore delegato di Sababa.