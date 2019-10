Ipo Ferretti: prorogato periodo offerta per collocamento, rinviato al 21/10 debutto in Borsa

Daniela La Cava 11 ottobre 2019 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Ferretti ha annunciato ieri di avere la proroga del periodo di offerta relativo al collocamento privato delle azioni ordinarie della società, riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri e finalizzato alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (Mta) organizzato e gestito da Borsa Italiana."In virtù delle interlocuzioni ancora in corso con gli investitori istituzionali, il periodo di offerta terminerà martedì 15 ottobre 2019", si legge in una nota del gruppo italiano degli yacht. Il debutto a Piazza Affari, atteso per il 21 ottobre 2019, sarà stabilito da Borsa Italiana con apposito avviso. Conseguentemente, conclude la nota, la data di pagamento delle azioni oggetto dell’offerta è prevista entro il 21 ottobre 2019, salvo proroga o chiusura anticipata dell’offerta.