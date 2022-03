Inwit sale del 2%: sotto lente negoziati Tim con Ardian per cessione quota

Daniela La Cava 3 marzo 2022 - 11:09

MILANO (Finanza.com)

Rialzi a Piazza Affari per Inwit che guadagna oltre il 2% a quota 9,222 euro. Sotto i riflettori la notizia, arrivata ieri al termine del consiglio di amministrazione di Tim che ha approvato i conti e il nuovo piano al 2024, che Tim ha ricevuto da un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian un’offerta vincolante per l’acquisto della maggioranza del capitale sociale della holding Daphne 3, che detiene il 30,2% del capitale sociale di Infrastrutture Wireless Italiane (Inwit). L`operazione proposta è strutturata in modo da non far sorgere obbligo di Opa ed è soggetta a delle condizioni sospensiveIl cda di Tim, valutando positivamente l’offerta, ha dato mandato all'amministratore delegato Pietro Labriola di negoziare l’accordo."Riteniamo che la cordata guidata da Ardian dovrà ridurre la quota in Inwit sotto il 30% per evitare l`Opa. Andrà verificato cosa succede con il patto parasociale fra Dafne3 e Vantage Tower che scade a marzo 2023, ma perderebbe di efficacia se uno degli aderenti non avesse più le proprie azioni", commentano gli analisti di Equita precisando che "Vantage Tower diverrebbe l`azionista di riferimento con il 33,2% del titolo e pur senza un`Opa immediata, vediamo l`appeal su Inwit salire post deal in quanto avrebbe poco senso per Vodafone mantenere due società di torri controllate e quotate e pensiamo possa avere senso per Vantage integrare Inwit con un`offerta probabilmente in carta contro carta".