Inwit entra nelle coperture di tunnel stradali e autostradali, acquistati da Vodafone 700 impianti in galleria

Valeria Panigada 29 luglio 2021 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Inwit ha acquistato da Vodafone Italia circa 700 impianti radioelettrici che coprono circa 1000 km di gallerie stradali e autostradali e 40 sistemi DAS (Distributed Antenna System) in Italia. L’acquisizione, precisa la società, posiziona Inwit come player nazionale di connettività di lungo termine nel segmento stradale. L’operazione si inserisce nel percorso di digitalizzazione a supporto delle smart road, che necessiterà di sistemi IoT per acquisire e trasmettere informazioni relative allo stato dell’infrastruttura viaria e per le attività di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.L’accordo, che si configura come acquisizione di ramo d’azienda, avverrà per un corrispettivo pari a circa 70 milioni di euro, ed è coerente con gli obiettivi del Piano Industriale di Inwit. "Si prevede - precisa il gruppo - che l'operazione contribuisca nel tempo allo sviluppo dei ricavi di Inwit, a seguito di uno specifico piano di investimenti, per un run-rate atteso a oltre 10 milioni di euro, da raggiungersi progressivamente nei prossimi anni".Il closing dell’operazione è atteso tra il terzo e il quarto trimestre 2021, una volta ottenuta l’autorizzazione golden powers e i consensi delle controparti contrattuali. Contestualmente al closing dell’operazione Inwit e Vodafone Italia sottoscriveranno un accordo di servizi per l’ospitalità di Vodafone Italia sugli impianti ricompresi nel perimetro oggetto di compravendita su base multi-tenant, e dunque con la prospettiva di ospitalità sui medesimi impianti anche di altri operatori.