Inwit: emesso bond a 6 anni da 1 miliardo. Nel nuovo piano 5k small cells

Alessandra Caparello 2 luglio 2020 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Inwit ha emesso il suo primo bond da 1 miliardo con durata di 6 anni ed un rendimento dell’1,9% (richiesta per 4.5 bn). Si tratta di un costo sul debito in linea con le stime di 1,9-2% di Equita Sim.Inwit – ricordano gli analisti - ha non necessità a breve di rifinanziamenti avendo una linea da 1.5 bn che scade nel 2022. Secondo il CEO Fedrigo nel quarto trimestre ci sarà un’accelerazione delle revenues grazie all’integrazione con Vodafone Tower. L’update del Piano industriale sarà presentato entro fine anno. Secondo Fedrigo le revenues raddoppieranno e saranno realizzati oltre 2mila nuovi macro siti (2400 nelle nostre stime al 2026) e 5k small cells per il 5G. Non è chiaro quindi a quale periodo si riferisca il CEO perché le revenues pro-forma nel 2020 da piano sono circa 0.8 bn e salgono del 5-7% al 2027 (1.1-1.3 bn) e nel 2019 le revenues di Inwit sono state 395 mn. Secondo il Sole il decreto semplificazioni includerebbe dei divieti ai comuni ad introdurre limitazioni per le localizzazioni dove installare le small cells, misure a favore del 5G