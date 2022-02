Inwit corre in testa al Ftse Mib, giovedì i conti trimestrali

Giulio Visigalli 22 febbraio 2022 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Su Piazza Affari spicca Inwit che sale sulla scia della notizia della validazione internazionale dei target sulla riduzione delle emissioni. Il mercato è in attesa dell’approvazione dei risultati, che saranno pubblicati giovedì 24 febbraio e intanto Equita Sim si aspetta nel quarto trimestre ricavi per 204 mln di euro, in accelerazione del +8%. Gli analisti stimano un Ebitda margin stabile, con un Ebitda del quarto trimestre 2021 a 187 milioni di euro (+9%). Per l’intero 2021 sono stimati 786 mln di ricavi, mentre la guidance di ricavi 2022 dovrebbe essere confermata a +9%. Per quanto riguarda il Piano al 2023, Equita stima ricavi a 921 mln di euro, con una crescita annua tra il 7 e il 12%. Come evidenziano gli analisti, in questo momento il principale catalyst è il consolidamento in Italia fra i Mobile Network Operator e alla luce di queste considerazioni, Equita mantiene il giudizio Buy su Inwit con un target price a 12,2 euro.Intanto Inwit accelera con un rialzo del 3,90%, trovandosi ora in zona 9 euro ad azione.