Inwit: con M4 accordo per connettività nuova tratta Linate-Forlanini

Redazione Finanza 10 marzo 2021 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Inwit, towers company italiana, e M4, concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione della nuova Linea 4 della metropolitana milanese, hanno annunciato di avere sottoscritto un accordo per lo sviluppo della connettività mobile all’interno della nuova tratta Linate - Forlanini. L’impianto DAS (Distributed Antenna System) di Inwit, spiega la nota, renderà ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori nelle stazioni e nelle gallerie della M4, garantendo un’eccellente fruizione dei servizi mobili agli attesi 86 milioni di passeggeri all’anno che percorreranno il tragitto da e verso l’aeroporto di Linate. I lavori inizieranno con la copertura della tratta iniziale della linea, e proseguiranno parallelamente alla realizzazione della metropolitana. La conclusione dei lavori di installazione dell’impianto DAS, per un totale di 15 Km, è prevista nel primo semestre del 2021.