Inwit: Standard Ethics assegna rating “E”

Daniela La Cava 11 marzo 2021 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha assegnato il corporate rating “E” all'italiana Inwit. Nella nota si legge che l'azienda italiana, operatore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche, sta affrontando una serie di trasformazioni e di cambiamenti che riguardano anche le strategie di Sostenibilità, le quali appaiono in evoluzione. Ogni ulteriore implementazione effettuata nel solco delle linee guida provenienti da Onu, Ocse e Ue sarà benvenuta.Gli analisti di Standard Ethics considerano cruciale il rapporto che Inwit avrà con il mercato e gli altri operatori del settore, così come appare rilevante la futura struttura di corporate governance. In questo ambito - tenuto conto dell’esistenza di forti azionisti di controllo, di un patto di sindacato e di un livello di indipendenza nel consiglio di amministrazione ampiamente migliorabile - saranno valutati positivamente tutti i presidi e le forme di tutela in favore degli azionisti di minoranza. Si apprezza, spiegano ancora gli analisti, il raggiungimento della parità di genere all’interno del board.