Inwit: Equita dice ancora buy. Offerta per quota Tim con premio del 20%

Redazione Finanza 7 marzo 2022 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Inwit sotto la lente d'ingrandimento di Equita che conferma la raccomandazione di acquisto (rating buy) e il target price di 12,1 euro. "I target del business plan al 2023 sono stati confermati con un cagr dei ricavi del 9% nonostante il minore contributo atteso da Iliad", sottolineano da Equita che tra le motivazioni della valutazione buy scrivono: "L'offerta per la quota di Tim a un premio del 20% rispetto al prezzo di mercato da parte di un investitore finanziario come Ardian è un'indicazione supportive. Vantage Tower diventerà l’azionista di maggioranza di Inwit (33,2%) aumentando l’appeal speculativo".Intanto a Piazza Affari il titolo Inwit cede circa l'1% a quota 8,872 euro, con una performance a un anno che resta positiva e pari a +8,2 per cento.