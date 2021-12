Invimit: confermati Nuccio Altieri presidente e Giovanna Della Posta A.d.

Redazione Finanza 30 dicembre 2021 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Si è tenuta oggi l’Assemblea di Invimit, società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), che ha confermato Trifone Altieri come presidente della società e indicato Giovanna Della Posta per proseguire nella carica di amministratore delegato, che il nuovo consiglio di amministrazione sarà chiamato a nominare nei prossimi giorni.L’assemblea ha inoltre nominato Raffaele Agrusti, Carlo Cerami e Monica Scipione come nuovi consiglieri di amministrazione, Giovanni Ciuffarella come presidente del collegio sindacale e Giuliana Tulino e Stefania Viscomi come componenti del collegio sindacale.