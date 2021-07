Investindustrial vende la propria partecipazione nel gruppo Polynt-Reichhold

simone borghi 2 luglio 2021 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Investindustrial ha venduto la sua partecipazione in Specialty Chemicals International Limited, una holding del gruppo Polynt-Reichhold. La partecipazione, detenuta indirettamente da Global Chemicals (una controllata di investimento a gestione indipendente di Investindustrial V)sarà ceduta alla stessa Polynt-Reichhold.Black Diamond e Investindustrial sono diventati partner nella società dopo la fusione di Polynt e Reichhold nel maggio 2017, che ha portato alla creazione di nuovo gruppo leader nel campo delle resine poliestere e materiali compositi.L'acquisizione da parte della Società delle azioni di Investindustrial, unitamente al rifinanziamento del debito esistente, avverrà grazie a circa 1,3 miliardi di euro di nuove linee di debito senior garantite e non garantite. Le affiliate di JP Morgan e alcuni fondi gestiti dalle affiliate di Apollo Capital Management, hanno sottoscritto un impegno per il rifinanziamento del debito e i fondi gestiti da Black Diamond, uno degli attuali azionisti della società, hanno sottoscritto un impegno per fornire equity.