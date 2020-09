Investindustrial e Black Diamond acquisiscono Hexion PSR

simone borghi 28 settembre 2020 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Investindustrial e Black Diamond hanno siglato un accordo paritetico (50/50) per l'acquisto, tramite una società indirettamente detenuta, di Hexion PSR, una divisione di Hexion, società operante a livello globale nel settore della chimica. Hexion PSR è attiva su scala globale nella produzione di resine fenoliche speciali, composti per stampaggio termoindurenti ingegnerizzati e formaldeide, con posizionamento in Europa e Nord America.Il corrispettivo dell’operazione è pari a 425 milioni di dollari, costituito da circa 335 milioni di dollari pagati al closing e inclusivi di alcune passività assunte dal compratore e da proventi futuri basati sulla performance della società per la restante. Ci si aspetta che il perfezionamento dell’operazione avvenga nel corso del primo trimestre del 2021. Hexion PSR ha registrato complessivamente ricavi per circa 530 milioni di dollari neidodici mesi chiusi al 30 giugno 2020.