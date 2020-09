Investindustrial acquista la maggioranza di Della Toffola

simone borghi 1 settembre 2020 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

La società di investimento Investindustrial, indirettamente detenuta da Investindustrial VII, ha siglato un accordo per l’acquisto di una quota di maggioranza di Della Toffola. I fratelli Vittorio, Francesco e Luciano Della Toffola, attuali azionisti unici, manterranno una quota pari al 26,5% del capitale, accanto a Investindustrial che deterrà il 73,5%.Fondata nel 1958, Della Toffola è un gruppo italiano leader mondiale nella progettazione e realizzazione di macchine e linee automatizzate in diversi settori della produzione di bevande, oltre che nei sistemi di imbottigliamento, trattamento delle acque e confezionamento.Della Toffola ha il proprio quartier generale a Trevignano (Treviso), dispone di 8 stabilimenti produttivi (di cui 7 in Italia) e 9 filiali commerciali in Francia, Spagna, Inghilterra, Romania, USA, Australia, Argentina, Cile e Messico. Con il supporto di più di 600 dipendenti, Della Toffola distribuisce i propri prodotti in tutto il mondo, con circa il 77% delle vendite realizzate all’estero. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 144 milioni di euro nel 2019.Grazie all’investimento di Investindustrial, Della Toffola - mantenendo il proprio forte radicamento territoriale - proseguirà la sua crescita e la sua espansione internazionale anche attraverso acquisizioni, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento nei mercati attualmente serviti, entrare in nuovi segmenti di business oltre che in aree geografiche ad alto potenziale rafforzando la propria presenza produttiva locale.