Investindustrial: Italcanditi acquista maggioranza Prodotti Rubicone

Daniela La Cava 24 settembre 2019 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Italcanditi, società leader in Italia nella produzione di ingredienti a base di frutta e creme principalmente destinati all'industria alimentare, ha acquisito la maggioranza del capitale sociale di Prodotti Rubicone, società attiva nella produzione di ingredienti per il gelato artigianale in oltre 70 paesi nei 5 continenti. Italcanditi avvia così il suo piano di crescita annunciato dopo il recente ingresso, come azionista di riferimento, di Investindustrial.Alessandro Cioccolini, attualmente azionista unico di Prodotti Rubicone, resta come socio rilevante con il 30% del capitale e viene confermato nel ruolo di amministratore delegato garantendo la continuità gestionale della società.L’operazione rientra nella strategia di Italcanditi, si legge in una nota, di consolidare il settore facendo leva sulla capacità della società di porsi quale solida piattaforma per implementare una strategia di buy-and-build nel settore degli ingredienti alimentari e di incrementare la propria presenza internazionale.