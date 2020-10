Investindustrial, CIC e UniCredit lanciano il fondo CIICF che investirà nelle società italiane del mid-market

Alessandra Caparello 5 ottobre 2020 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Sichiama CIICF(China-Italy Industrial Cooperation Fund), il fondo lanciato da Investindustrial, il fondo sovrano cinese China Investment Corporation e UniCredit. Con una dotazione iniziale di €600 milioni di capitale interamente sottoscritta dai tre partner, il fondo potrà raccogliere capitali aggiuntivi se e quando opportuno. Il nuovo fondo, con Investindustrial come investment manager, investirà prevalentemente in primarie società italiane con opportunità di sviluppo in Cina. Il processo di investimento e la gestione del portafoglio saranno supportati dal più grande team dedicato del Sud Europa, che lavora a stretto contatto con il team di Investindustrial presente in Cina. “L’Italia offre grandi opportunità di investimento con solidi fondamentali e chiari percorsi di crescita a livello globale – afferma Andrea C. Bonomi, Managing Principal di Investindustrial. “L’innovativo progetto è dedicato alle esigenze finanziarie e operative di queste aziende italiane, in particolare quelle del mid-market. Le medie imprese italiane meritano di essere sia più grandi che più competitive su scala globale. Grazie alla partnership con CIC e UniCredit, Investindustrial raddoppierà il suo team dedicato all’area cinese, sia in Cina che in Europa, affiancando i nostri altri 130 colleghi che supportano le aziende di media dimensione nei loro piani di crescita”.