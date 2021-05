Investimenti pubblicitari: Nielsen, +30,7% per la raccolta a marzo

Redazione Finanza 10 maggio 2021 - 16:14

MILANO

Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di marzo in territorio positivo, mostrando un aumento del 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, e portando la raccolta pubblicitaria del primo trimestre a +3,4%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo gennaio – marzo si attesta a -1,4%."A marzo riprende la crescita come ormai chiaramente diversi segnali avevano preannunciato - spiega Alberto Dal Sasso, AIS managing director di Nielsen - una crescita robusta che porta il trimestre in segno positivo, il che è importante per tutta l’industry. Ma se vogliamo valutare meglio questo segnale può essere utile ricordare che il confronto con il primo trimestre degli ultimi tre anni precedenti l’anno del Covid-19 fa segnare ancora un po’ di sofferenza, vale a dire una perdita in media del 6,2%. Mancano dunque all’appello per tornare alla linea di crescita precrisi circa 125 milioni, che potranno tornare a contribuire alla crescita nei prossimi mesi anche grazie agli eventi".