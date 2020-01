Investimenti immobiliari corporate: nel 2019 volumi per 11,7 mld di euro. Record a Milano

Alessandra Caparello 15 gennaio 2020 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Il mercato degli investimenti corporate in Italia ha registrato 11,7 miliardi di investimenti nel 2019 (+40,6% rispetto al 2018), superando il massimo storico di 11,1 miliardi del 2017. Così emerge dall’ultimo Prelios Group Market Research relativo agli investimenti immobiliari corporate (non residenziali) per investitori istituzionali registrati nel 2019 in Italia.Il mercato direzionale si conferma l’asset class più richiesta dagli investitori con 5 miliardi di investimenti. Bene anche il comparto alberghiero che ha registrato investimenti per 2,9 miliardi di Euro, 4 volte superiore al volume registrato nel 2018Record di investimenti a Milano per un valore di 4,3 miliardi di Euro (+51,7% rispetto al 2018) trainato soprattutto dal comparto direzionale che registra investimenti per 3,5 miliardi di Euro, il valore più alto negli ultimi 8 anni. In espansione anche il mercato di Roma che registra un volume complessivo del compravenduto di 1,8 miliardi di Euro trainato dai comparti direzionale, retail e hotel.