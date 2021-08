Investimenti green: per Ltc Group duplice finanziamento da Intesa Sanpaolo

Redazione Finanza 16 agosto 2021 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

LTC Group investe nell’acquisto di nuovi macchinari 4.0 per gli stabilimenti italiani di Legnano Teknoelectric Company e per la controllata Legnano Teknoelectric Company Middle East di Dubai. Una strategia che è stata supportata da Intesa Sanpaolo con un duplice finanziamento di 10 milioni di euro e 5 milioni di dollari statunitensi. E' quanto si apprende in una nota della banca guidata da Messina. A LTC Group, società italiana attiva in un settore ad alta specializzazione, vocata all’innovazione, che ha scelto uno sviluppo green e sostenibile, i nuovi macchinari 4.0 consentiranno di ottimizzare i processi e di realizzare annualmente un consistente risparmio di risorse, pari 410.000 KW di energia in meno per la produzione italiana e di 145.000 KW per il sito di Dubai."Si sta scrivendo una nuova pagina dell’economia italiana, in cui le eccellenze imprenditoriali come LTC Group, capaci di innovare in un’ottica digitale, green e sostenibile, faranno la differenza. Intesa Sanpaolo è stata tra le prime banche a dedicare ingenti risorse e condizioni vantaggiose per accompagnare questo processo. I nostri team di ingegneri sono inoltre a disposizione per valutare assieme i progetti, in modo da accelerare gli investimenti e migliorarne l’efficacia", commenta il direttore regionale di Intesa Sanpaolo, Teresio Testa.