Invesco quota in Italia un ETF per accedere all’innovazione tecnologica cinese

Redazione Finanza 5 luglio 2021 - 15:20

MILANO (Finanza.com)

Invesco ha lanciato sul mercato ETFPlus di Borsa Italiana l'MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF per accedere all’innovazione tecnologica cinese. L'ETF replica l'indice MSCI China Technology All Shares Stock Connect Select che cattura un'ampia gamma di società tecnologiche innovative. Le società del settore informatico costituiscono meno del 20% del peso dell’indice. Attualmente, le maggiori esposizioni sono nei settori dei beni voluttuari e dei servizi di comunicazione."La Cina è nota da tempo per la sua attività di produzione ed esportazione di merci. Tuttavia, la Cina moderna è anche sede di molti dei maggiori innovatori al mondo, protagonisti nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia. Pechino punta infatti a trasformare il Paese in un leader globale dell'innovazione, e nel suo ultimo Piano quinquennale, il Governo sottolinea l'importanza di continui investimenti in ambito tecnologico e nella ricerca e sviluppo", commenta Fabrizio Arusa, Senior Relationship Manager ETF Specialist di Invesco.