Intesa, sugli Utp accordo a un passo. Cessione a Prelios senza minusvalenze (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 2 luglio 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

Sarebbe ormai in dirittura d'arrivo il piano di cessione di circa 10 miliardi di inadempienze probabili (unlikely to pay) di Intesa Sanpaolo a Prelios. E' quanto riporta il Sole 24 Ore, indicandone alcuni dettagli."A quanto risulta al Sole 24Ore i punti fondamentali del deal sono di fatto incardinati: dei 10 miliardi oggetto del deal, circa 3,5 miliardi dovrebbero passare da Intesa a Prelios sostanzialmente al loro valore di libro. Un elemento, questo, che permetterebbe a Intesa - che è supportata dagli advisor Rothschild e Banca Imi - di non dover registrare minusvalenze a bilancio, ed evitare così possibili impatti patrimoniali. Dettaglio non banale quello del prezzo di cessione, visto che nelle scorse settimane alcuni rumors parlavano di una possibile vendita al 50-55% del valore contabile, a fronte di una copertura pari al 36,2% (dato a fine 2018)".Ancora il quotidiano finanziario:"Il portafoglio di 3,5 miliardi circa verrà ceduto a Prelios tramite una cartolarizzazione. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe prevista l'emissione di una tranche senior pari al 70% circa del valore totale - su cui non ci sarà la garanzia pubblica Gacs, riservata invece alle sofferenze - una mezzanina (15% circa) e una tranche equity per il restante 15%". L'ok definitivo è atteso il 31 luglio con la pubblicazione della trimestrale della banca guidata da Carlo Messina.