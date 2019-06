Intesa punta sui cinesi ricchi (La Stampa)

Daniela La Cava 19 giugno 2019 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo sempre più proiettata verso la Cina. La banca vuole lanciare un maxi-polo del risparmio, usando i fondi di Eurizon e Fideuram, nella regione dello Shandong, provincia orientale della Cina affacciata sul Mar Giallo, dove punta a un bacino di 100 milioni di clienti. È quanto si legge su "la Stampa" in edicola oggi. Un argomento di cui si discuterà il 10 luglio a Milano, in un Business Forum organizzato dal ministero dell’Economia guidato da Giovanni Tria, al quale sarà presente lo stesso presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "Vogliamo espandere la nostra presenza in Cina dove operiamo già come banca e come fondo, Mandarin Capital, e dove abbiamo creato una attività di wealth management", spiega Gros.