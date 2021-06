Intesa e Unicredit in coda al Ftse Mib, tassi Treasury ai minimi da marzo alimentano vendite su banche

Titta Ferraro 8 giugno 2021 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

In attesa delle riunioni della Bce (giovedì 10 giugno) e del Federal Open Market Committee di settimana prossima, i titoli di Stato ritrovano vigore. In particolare oggi oltreoceano il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso fino a 1,513%, livello più basso dallo scorso marzo. In calo anche i tassi in Europa con il tasso del Btp a 10 anni sotto lo 0,9%.Movimento che pesa sulle banche, tra i principali beneficiari in questi mesi della risalita dei rendimenti obbligazionari. A Piazza Affari le big Intesa Sanpaolo e Unicredit viaggiano a braccetto, entrambe in flessione dell'1,3% circa. In affanno anche Banco BPM a -1%.