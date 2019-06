Intesa Sanpoalo: al via finanziamento da 200 mln in favore di Thames Water

simone borghi 3 giugno 2019 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha concluso la prima operazione sul mercato internazionale a valere sul plafond di 5 miliardi di euro destinato a supportare gli investimenti in circular economy. Il gruppo bancario ha sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di finanziamento pari a circa 200 milioni di euro (circa 175 milioni di sterline) con Thames Water, la principale utility dell’acqua del Regno Unito.Intesa Sanpaolo è una delle banche più sostenibili al mondo, inclusa nei principali indici di sostenibilità. Da questo background e dalla forte spinta verso l’innovazione nasce l’impegno verso la circular economy, modello economico che mira a slegare lo sviluppo dallo sfruttamento delle risorse naturali esauribili e a ridisegnare il sistema industriale. Dal 2015, Intesa Sanpaolo, è l’unico Financial Services Global Partner della Ellen MacArthur Foundation, principale organizzazione che promuove il modello circolare.Mauro Micillo, Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI ha dichiarato: “Siamo davvero soddisfatti di questa operazione che ci vede a fianco di Thames Water. La nostra Divisione interviene con un finanziamento dal significato che va oltre le dimensioni economiche; negli accordi abbiamo, infatti, previsto la verifica periodica di alcuni indicatori legati alla circular economy, correlando a questi alcuni incentivi economici tali da migliorare le condizioni previste. L’impegno in favore della circular economy” - ha concluso Micillo – “sta trovando manifestazione concreta: con l’operazione annunciata oggi il Gruppo Intesa Sanpaolo supera la somma dei 500 milioni di euro di finanziamenti a supporto di 14 iniziative di primaria importanza”.