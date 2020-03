Intesa Sanpaolo va avanti con Ops su Ubi: dopo Covid-19 ha ancora più valenza

Titta Ferraro 31 marzo 2020 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo conferma la validità dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di UBI Banca e quindi la proposta di conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazioneper l’esecuzione dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta, che è all’ordine del giorno dell’Assembleastraordinaria convocata per il 27 aprile 2020."La motivazione strategica dell’operazione assume ancora maggiore valenza nel contesto conseguente all’epidemia da COVID-19 - rimarca la banca nella nota in cui ha comunicato lo stop del dividendo - in particolare per quanto riguarda le sinergie di costo nonché l’aumento del grado di copertura dei crediti deteriorati e la riduzione dei crediti unlikely to pay e in sofferenza".