Intesa Sanpaolo: utile stimato ad almeno 3 miliardi nel 2020 e sopra 3,5 mld nel 2021

Titta Ferraro 5 maggio 2020 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Le nuove stime per l'intero 2020 del gruppo Intesa Sanpaolo sono di un utile netto non inferiore a circa 3 miliardi di euro e non inferiore a circa 3,5 miliardi nel 2021, assumendo un costo del rischio potenzialmente fino a circa 90 centesimi di punto per il 2020 e fino a circa 70 centesimi di punto per il 2021.Le previsioni si basano su uno scenario nella previsione di un andamento del PIL dell’Italia che potrebbe registrare un calo nell’ordine dell’ 8-10,5% per il 2020 e una ripresa nell’ordine del 4,5-7% per il 2021.