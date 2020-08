Intesa Sanpaolo supera il 10% di NEXI

michele fanigliulo 19 agosto 2020 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Secondo quanto si apprende dalla comunicazioni della Consob sulle partecipazioni rilevanti dallo scorso 5 agosto 2020 Intesa Sanpaolo ha portato al 10,489% la sua partecipazione in NEXI.In precedenza, dal 30 giugno, l'istituto aveva una quota del 9,917% e l'incremento è arrivato a seguito del perfezionamento dell'operazione di acquisizione del controllo di UBI Banca. La banca di Carlo Messina ha dichiarato che non è parte di accordi e patti parasociali relativi all’emittente e non ha intenzione di chiedere l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente.