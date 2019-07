Intesa Sanpaolo si allea con Amazon: i risparmi diventano Buoni regalo con un 3% in più

Titta Ferraro 15 luglio 2019 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo lancia la prima iniziativa commerciale di open banking, offrendo ai propri clienti la possibilità di convertire i risparmi accumulati nel Salvadanaio digitale di Intesa Sanpaolo in un Buono regalo Amazon.it, con un vantaggio del 3% per il cliente.I clienti Intesa Sanpaolo possono convertire, via app e Internet banking, i risparmi accumulati nel Salvadanaio digitale collegato al XME Conto di Intesa Sanpaolo in un Buono regalo Amazon.it subito spendibile. Al totale dei risparmi convertiti sarà aggiunto un vantaggio del 3% per il cliente. Per fare un esempio concreto, 300 euro accumulati nel Salvadanaio digitale possono essere convertiti in un Buono regalo Amazon.it del valore di 309 euro, con un guadagno di 9 euro. Il Salvadanaio digitale di Intesa Sanpaolo consente di mettere via piccole somme impostando in automatico le regole di accantonamento, come arrotondare per eccesso gli acquisti pagati con le carte oppure destinare l’importo equivalente a una rinuncia di spesa periodica o al premio per un comportamento virtuoso.“Condividiamo con Amazon ‘l’ossessione per il cliente’ e questa iniziativa rappresenta un passo importante nell’estensione dei servizi in mobilità – ha sottolineato Andrea Lecce, responsabile Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo - . L’innovazione che abbiamo attuato è strategica sia per i clienti tradizionali, a cui offriamo nuovi motivi di risparmio e di fidelizzazione, sia per i nuovi clienti di ogni d’età. Accanto alla fiducia, alla stabilità, alla sicurezza e alla cura nell’assistenza, per Intesa Sanpaolo è fondamentale offrire alla clientela livelli di servizio e vantaggi di prim’ordine. In questo abbiamo trovato in Amazon un partner ideale ed abbiamo deciso di trasferire al cliente tutti i vantaggi derivanti dalla nostra collaborazione”.