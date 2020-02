Intesa Sanpaolo scatta in borsa, è corsa a due per acquisto Garanti Bank Romania

Titta Ferraro 3 febbraio 2020 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione nella seconda parte di giornata per Intesa Sanpaolo. Il titolo segna +1,4% a 2,277 euro, il miglior performer tra le banche. Le ultime indiscrezioni tornano a parlare della corsa per l'acquisto di Garanti Bank Romania, banca rumena che attualmente è controllata al 50% dalla spagnola BBVA.Stando a quanto riferisce Ziarul Financiar, quotidiano finanziario rumeno, sarebbero rimaste l'ungherese OTP e Intesa come offerenti finali per l'acquisto di Garanti BBVA Romania. Nei giorni scorsi la stampa italiana aveva parlato di una possibile operazione sui 400 milioni, entità che a detta degli analisti non avrebbe impatto rilevante sui ratio di vigilanza di Intesa Sanpaolo.