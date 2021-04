Intesa Sanpaolo rimane la preferita di Barclays, target price sale del 17%

Titta Ferraro 26 aprile 2021 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Acquisti oggi sul titolo Intesa Sanpaolo che veleggia nelle posizioni di testa del Ftse Mib con 1,3% a 2,251 euro. U assist al titolo del gruppo guidato da Carlo Messina arriva dagli analisti di Barclays che confermano la raccomandazione overweight su Intesa Sanpaolo che rimane la preferita in vista dei risultati del primo trimestre e in un orizzonte di medio termine. Nello specifico Barclays si aspetta che Intesa, insieme a Banco BPM, segnali le tendenze trimestrali più solide.Su Intesa Sanpaolo il target price sale del 17% da 2,4 a 2,8 euro. Per l'intero 2021 la nuova stima di EPS è di 0,18 euro (da 0,17), mentre per il 2022 sale da 0,21 a 0,23 euro.