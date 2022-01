Intesa Sanpaolo rimane la banca preferita da Barclays, nuovo piano sarà catalyst positivo

Giulio Visigalli 21 gennaio 2022 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Trai titoli più comprati oggi sul Ftse Mib troviamo Intesa Sanpaolo che si muove in rialzo dello +1,35% a 2,58 euro. Intesa Sanpaolo rimane la banca preferita di Barclays tra quelle di Piazza Affari. Il broker britannico considera il suo piano industriale, previsto per il 4 febbraio, come un catalizzatore chiave positivo per il titolo. “Osservando i principali temi del settore, i rendimenti di capitale, l’andamento dei costi, ma anche la potenziale sensibilità ai tassi, Intesa Sanpaolo è posizionata molto bene nel contesto sia italiano che europeo”. Secondo gli analisti di Barclays, la strategia del gruppo bancario italiano è già volta a migliorare l’efficienza e la qualità del bilancio. Il gruppo ha già una riserva di capitale di più di 500 punti base e nei prossimi anni dovrebbe essere in grado di restituire il 100% degli utili (di cui almeno l'attuale 70% è in dividendi) ovvero circa 21 miliardi di euro di ritorno in conto capitale.