Intesa Sanpaolo pronta ad alzare l'offerta, rumor fa volare UBI in attesa verdetto Cda su OPS

Titta Ferraro 3 luglio 2020 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

Sprint a Piazza Affari di Ubi Banca che balza del 3,5% a 3,105 euro all'interno di un Ftse Mib in affanno. Il mercato attende il responso del consiglio di amministrazione della banca lombarda, chiamato a valutare l'OPS di Intesa Sanpaolo. E' possibile che il cda si esprima negativamente mostrandosi però aperto a valutare ulteriori sviluppi dell'offerta.E in tal senso a spingere gli acquisti sul titolo UBI c'è il rumor circa l'apertura di Intesa Sanpaolo a prendere in considerazione l'idea di migliorare la propria offerta di acquisizione per UBI Banca. A riferirlo è il quotidiano La Stampa. In passato l'amministratore delegato di Intesa, Carlo Messina, aveva più volte ribadito che non intendeva rivedere al rialzo l'offerta. Adesso, stando a quanto riferisce il quotidiano torinese, un'offerta migliorata non è più considerata "un tabù".