Intesa Sanpaolo premiata da Global Finance come ‘Best Bank’ in Italia

11 novembre 2019 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo è stata nominata ‘Best Bank in Italy’ dalla rivista finanziaria internazionale Global Finance. Analogo riconoscimento è stato assegnato a Banca Intesa Beograd (gruppo Intesa Sanpaolo), come ‘Best Bank in Serbia’.Ogni anno Global Finance seleziona, con il supporto di analisti finanziari, i top performer tra istituti bancari e provider finanziari internazionali, conferendo loro il titolo di ‘World’s best bank’ in diversi settori finanziari. L’identificazione dei top performer della categoria è avvenuta attraverso la valutazione di una serie di criteri tra cui: il modello di business sostenibile, la buona governance, i risultati raggiunti nello scorso anno, l'eccellenza gestionale, l’innovazione tecnologica messa a disposizione della clientela, nonché la leadership nella trasformazione digitale.