Intesa Sanpaolo: piano 2022-2025 vede utile spingersi fino a 6,5 miliardi (+11,8% CAGR)

Titta Ferraro 4 febbraio 2022 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

I target finanziari del nuovo piano d'impresa 2022-2025 del gruppo Intesa Sanpaolo prevedono un utile netto in aumento a 6,5 miliardi di euro nel 2025 dai 4,2 miliardi nel 2021 (+11,8% CAGR). E' previsto un forte aumento della redditività con ROTE in aumento al 13,9% nel 2025 dal 9,1% nel 2021; ROE in aumento all’11,6% nel 2025 dal 7,6% nel 2021. Il risultato corrente lordo è visto in aumento a 10,1 miliardi di euro nel 2025 da 6,6 miliardi nel 2021 (+11,1% CAGR). Il risultato della gestione operativa in aumento a 12,2 miliardi di euro nel 2025 da 9,9 miliardi nel 2021 (+5,5% CAGR).Per il 2022 Intesa stima un utile netto oltre i 5 miliardi di euro con un payout ratio al 70%.