Intesa Sanpaolo perfeziona cessione di titoli subordinati

simone borghi 23 dicembre 2020 - 16:43

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha perfezionato oggi la cessione a investitori terzi del 95% dei titoli subordinati relativi all’operazione di cartolarizzazione, resa nota il 18 dicembre scorso, di un portafoglio di crediti in sofferenza della Capogruppo, che rispetta i requisiti normativi per il rilascio della garanzia GACS, con il restante 5% mantenuto da Intesa Sanpaolo in ottemperanza agli obblighi regolamentari vigenti, permettendo di conseguire in data odierna il pieno deconsolidamento contabile e regolamentare del predetto portafoglio, per circa 4,3 miliardi di euro al lordo delle rettifiche di valore e circa 1,2 miliardi di euro al netto.