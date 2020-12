Intesa Sanpaolo per the Banker è Bank of the Year in Italy e in Western Europe

simone borghi 3 dicembre 2020 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo si è aggiudicata i premi ‘Bank of the Year in Western Europe’ e ‘Bank of the Year in Italy’ dal mensile economico-finanziario londinese THE BANKER del Gruppo Financial Times. E’ la prima volta che una banca italiana riceve il riconoscimento ‘Bank of the Year in Western Europe’.Il panel di giudici internazionali di THE BANKER ha tenuto conto, quest’anno più di ogni altro negli ultimi decenni, delle sfide eccezionalmente complesse alle quali è stato sottoposto il settore bancario, in prima fila nel contrastare gli effetti della crisi economica scaturita dalla pandemia COVID-19. THE BANKER ha anche evidenziato il ruolo guida della banca nello sviluppo della green economy in Italia.E’ stata molto favorevolmente valutata la combinazione con UBI Banca, che ha creato un campione italiano in grado di competere a livello europeo.