Intesa Sanpaolo: ottima risposta per il bond perpetuo in collocamento

michele fanigliulo 25 agosto 2020 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha avviato il collocamento di un bond perpetuo 'At1' in due tranche, per attesi 1,25 miliardi. Gli ordini totali hanno già superato i 4 miliardi.A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che le due tranche sono un'obbligazione 'callable' a partire dall'1 marzo 2028 e una seconda 'callable' dall'1 settembre 2031.Le prime indicazioni di rendimento sono in area 6% per la prima tranche e in area 6,5% per la seconda. Il pricing dell'emissione è atteso in giornata.Incaricate dell'operazione Credit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Imi, JP Morgan, Morgan Stanley e Ubs.