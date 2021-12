Intesa Sanpaolo ottiene da The banker il riconoscimento “Bank of the year in Italy”

simone borghi 2 dicembre 2021 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha nuovamente ricevuto il riconoscimento di “Bank of the Year in Italy” da The Banker, testata di riferimento per il settore del Gruppo Financial Times, in occasione dei “Bank of the Year Awards 2021”, premi attribuiti annualmente a livello globale dalla rivista britannica.Nell’assegnazione del premio, quest’anno, i giudici hanno dedicato particolare attenzione al ruolo svolto dalle banche nel fornire stabilità e supporto allo sforzo collettivo di ripresa dalla pandemia, attività in cui Intesa Sanpaolo si è distinta. Hanno quindi valutato e premiato la capacità di essere leader nel soddisfare le esigenze dei clienti e più in generale dell’economia guardando al futuro. È stata inoltre premiata la capacità di adattamento utile a stabilire una crescita di lungo periodo, alla luce dei cambiamenti globali occorsi negli ultimi mesi.