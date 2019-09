Intesa Sanpaolo: ok a Danish Compromise porterà +50 bps di CET1 (analisti)

Titta Ferraro 10 settembre 2019 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo anche oggi si accoda al buon umore del settore bancario con un progresso dello 0,8% a quota 2,12 euro. Ieri Intesa Sanpaolo ha comunicato di aver ricevuto il via libera dalla BCE per l'applicazione del cosiddetto Danish Compromise che prevede un più favorevole trattamento regolamentare del business assicurativo ovvero la ponderazione della partecipazione al posto della deduzione diretta dal capitale. L'autorizzazione, stando ai calcoli di Equita Sim, si traduce in un impatto positivo di circa 50bps sul CET1 della banca. "L'ottenimento dell'ok era scontato - rimarca Equita che ha rating Hold sul titolo con target price a 2,6 euro - Intesa Sanpaolo aveva annunciato già lo scorso anno l'avvio dell'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione".