Intesa Sanpaolo: nuove misure per Covid-19 con chiusura temporanea di quasi 200 filiali

Titta Ferraro 12 marzo 2020 - 12:54

MILANO (Finanza.com)

Stop dell'attività per quasi 200 filiali di Intesa Sanpaolo. La maggiore banca italiana si comunica che, in linea con le indicazioni del DPCM emanato in data 8 marzo 2020, alcune filiali del gruppo Intesa Sanpaolo a partire da oggi 12 marzo osserveranno un nuovo orario di apertura al pubblico e altre saranno temporaneamente chiuse.Intesa Sanpaolo ricorda che in tutta Italia sono sospese le aperture il sabato mattina e che, presso le filiali, i clienti che desiderano utilizzare una mascherina di protezione possono farlo. La banca ricorda che le operazioni sono possibili in tutte le filiali aperte e che sono a loro disposizione il sito internet e l'APP IntesaSanpaolo Mobile, dai quali è possibile effettuare in autonomia gran parte delle operazioni, acquistare prodotti e servizi e ricevere Offerte a Distanza dal proprio Gestore.Le ultime disposizioni del governo arrivate ieri sera prevedono che resteranno garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi.Al link sottostante la lista di tutte le filiali Intesa dove figurano quasi 200 chiusure e molte aperture a giorni alterni (lunedì, mercoledì e venerdì).https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/news/pdf/avvisi/2020/marzo/covid-19/elenco-filiali-aggiornamento-12marzo.pdf