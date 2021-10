Intesa Sanpaolo: la App Mobile della banca digital leader tra le banche europee

simone borghi 12 ottobre 2021 - 14:54

MILANO (Finanza.com)

La società di ricerche di mercato statunitense Forrester ha dichiarato l’App Intesa Sanpaolo Mobile “Overall Digital Experience Leader” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience.I clienti di Intesa Sanpaolo possono contare su una piattaforma digitale all’avanguardia, con canali pienamente integrati alla rete fisica.“Abbiamo una delle principali App europee, con 7 milioni di utenti attivi, oltre 1 miliardo di login all’anno e servizi che rappresentano oggi oltre il 30% delle vendite totali della Banca dei Territori" afferma Massimo Tessitore, Responsabile Canali Digitali.