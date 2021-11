Intesa Sanpaolo indica target utile 2021 oltre 4 miliardi, confermata politica dividendi

Titta Ferraro 3 novembre 2021 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo indica un target di utile netto di oltre 4 miliardi di euro sull'intero 2021. Già nei primi nove mesi del 202, il gruppo registra un utile netto pari a 4.006 milioni di euro, rispetto ai 6.376 milioni dei primi nove mesi 2020, in crescita del 28,7% rispetto a 3.112 milioni se si esclude il goodwill negativo provvisorio originato nel terzo trimestre 2020 dall’acquisizione di UBI Banca.Per quanto riguarda la politica dei dividendi, a valere sui risultati del 2021 Intesa prevede, in linea con il Piano di Impresa 2018-2021, la distribuzione di un ammontare di dividendi cash corrispondente a un payout ratio pari al 70% dell’utile netto, in merito alla quale il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato un acconto pari a 1,4 miliardi di euro in pagamento il 24 novembre 2021.