Intesa Sanpaolo in corsa per comprare una banca in Romania

23 gennaio 2020

Ci sarebbe anche Intesa Sanpaolo nella corsa per acquisire Garanti Bank Romania, banca rumena che attualmente è controllata al 50% dalla spagnola BBVA. L'indiscrezione è riportata oggi da Il Sole 24 ore che indica come in corsa per Garanti Bank Romania ci sarebbero anche Banca Transilvania, Raiffeisen Bank e Otp Bank. L'entità dell'operazione dovrebbe aggirarsi sui 400 milioni "e non avrebbe quindi impatto rilevante sui ratio di vigilanza di Intesa Sanpaolo", rimarcano gli analisti di una primaria sim milanese.A Piazza Affari il titolo Intesa Sanpaolo risulta poco mosso (+0,22% a 2,285 euro).