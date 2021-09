Intesa Sanpaolo: il 14 ottobre assemblea per via libera a dividendi per 1,93 mld

Titta Ferraro 13 settembre 2021 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Appuntamento il prossimo 14 ottobre per l'assemblea dei soci di Intesa Sanpaolo, chiamata a deliberare sulla distribuzione di parte della riserva straordinaria a valere sui risultati 2020 pari a oltre 1,93 miliardi di euro, ossia 9,96 centesimi per ogni azione ordinaria.A seguito del venir meno delle limitazioni imposte dalla Bce sui dividendi, che scadranno il prossimo 30 settembre, la maggiore banca italiana nei mesi scorsi ha annunciato lo stacco in due tranche di un dividendo di 0,0996 euro relativo all’esercizio 2020 il 18 ottobre 2021 e di un acconto di 0,0721 euro relativo all’esercizio 2021 con data di stacco il 22 novembre 2021. Complessivamente distribuirà agli azionisti 0,1717 euro come dividendi.